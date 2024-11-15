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Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

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Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında vatandaşlar paniğe kapılarak bulundukları yerlerden dışarı kaçarken, bazı işletmelerdeki ürünler yere düştü. Cami cemaatinin de panikle dışarı çıkma çabası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Rize'de deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

RİZE - Rize'de deprem vatandaşları paniğe sevk ederken il genelinde de güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem şehrin çeşitli bölgelerinde güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin sarsıntısı kısa sürede vatandaşlar panikle bulunduğu yerlerden dışarıya çıktı. Bazı işletmelerde tezgahtaki ürünler yerlere düşerken Çayeli ilçesi Çarşıbaşı Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ise cemaat sarsıntının başlamasıyla camiyi boşaltmak için birbiriyle yarıştı. depremin kısa sürdüğünü fark eden cemaat camiden çıkmaktan vazgeçerek saflarına geriye döndü. Kapıda oluşan izdiham ise güvenlik kameralarına yansıdı. Rize Merkez'e bağlı Ambarlık Köyü'nde ise çay ocağında sohbet eden vatandaşlar deprem sarsıntısıyla bir anda oturdukları yerden fırladı. Vatandaşların korku ve paniği güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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