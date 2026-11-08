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Riyad'da Aramco binası füze saldırısı girişiminde düşen enkazla hasar gördü, ölü yok

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Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Riyad'da Aramco'ya ait idari binanın füze saldırısı girişiminin ardından düşen enkazla hasar gördüğünü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Reuters'a konuşan görgü tanığı, Aramco Kulesi'nde camların kırıldığını aktardı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait idari binanın, füze saldırısı girişiminin ardından düşen enkaz parçaları nedeniyle hasar gördüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar Körfez ülkelerini de etkilemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanan son gelişme, ülkedeki kritik tesislerin güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan iki balistik füzenin önlendiğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Riyad'da ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait idari binanın, füze saldırısı girişiminin ardından düşen enkaz parçaları nedeniyle hasar gördüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde bulunan Aramco Kulesi'nin birçok katındaki camların kırıldığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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