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Rip akıntısına kapılarak ölümle burun buruna gelen 2 şahsı ekiplerin kurtardığı nefes kesen operasyon kamerada

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Hatay’da rip akıntısına kapılarak denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'da rip akıntısına kapılarak denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi açıklarında 2 şahsın denize girdiği ve kendilerinden haber alınamadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin dronlu arama kurtarma çalışmalarında 2 şahsın rip akıntısına kapıldığı fark edildi. Şahıslar sağ ve bilinçleri açık olarak Sahil Güvenlik Botu'na alınarak kurtarıldı.

Şahısların kurtarılma anları ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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