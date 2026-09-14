Rip akıntısına kapılarak ölümle burun buruna gelen 2 şahsı ekiplerin kurtardığı nefes kesen operasyon kamerada

Hatay'da rip akıntısına kapılarak denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi açıklarında 2 şahsın denize girdiği ve kendilerinden haber alınamadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin dronlu arama kurtarma çalışmalarında 2 şahsın rip akıntısına kapıldığı fark edildi. Şahıslar sağ ve bilinçleri açık olarak Sahil Güvenlik Botu'na alınarak kurtarıldı.

Şahısların kurtarılma anları ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı