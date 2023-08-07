Rezillik diz boyu! "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştığı video kullanıcıları küplere bindirdi
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Sosyal medyada paylaşılan "Beyimi kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaşılan video tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı yapılan paylaşımı skandal olarak değerlendirirken, videoya yorum yağdı.
TikTok kullanıcısı bir kadının kocasını kayda alıp "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştığı video tepki çekti.
Sosyal medya platformu TikTok, çoğu zaman çileden çıkaran paylaşımlara sahne oluyor. Birçok kullanıcı takipçi kazanıp fazla izlenmek uğruna toplum ve aile değerlerini ayaklar altına alıyor.
Bir TikTok kullanıcısı kadın, kocasını kayda aldığı anları "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştı. Görüntüde kadının, kocasının eşyalarını siyah poşete koyup ardından küçük çocuğuyla yemek yaptığı anlar yer alıyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler birçok kullanıcının tepkisini çekti. Videonun başlığına sinirlenen kullanıcılar paylaşımın altına sert sözler yazıp, kadının sırf izlenme almak için aile değerlerini aşağılamasının kabul edilebilir yanı olmadığını savundu.