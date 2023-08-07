Rezillik diz boyu! "Kocamı kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaştığı video kullanıcıları küplere bindirdi

Sosyal medyada paylaşılan "Beyimi kumama yolcu ettim" başlığıyla paylaşılan video tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı yapılan paylaşımı skandal olarak değerlendirirken, videoya yorum yağdı.