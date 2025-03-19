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Reyhanlı'da Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı

Reyhanlı'da Park Halindeki Kamyonet Alev Alev Yandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir kamyonet, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü; ancak kamyonet tamamen yok oldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi Adliye Kavşağı mevkisinde yaşandı. Mahallede park halindeki kamyonet, bilinmeyen nedenden yanmaya başladı. Alevlere teslim olan kamyonetin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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