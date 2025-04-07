Reyhanlı'da Küçük Çocuk Otomobilin Altında Kaldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokakta futbol oynayan bir çocuğun otomobilin altında kalarak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde müdahale edilen çocuk hastaneye sevk edildi ve tedavisi sürüyor.
Küçük çocuğun otomobilin altında ezildiği anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokakta top oynadığı esnada otomobilin altında kalan çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkiinde yaşandı. Sokakta futbol oynadığı esnada yola çıkan çocuğun otomobilin altında ezilerek yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Yaralı çocuk olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı çocuğun Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa