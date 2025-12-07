Haberler

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuğun, dayısı tarafından darp edildikten sonra yaralı halde vücudun bir bölümü toprağa gömülerek ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Gömüldüğü topraktan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, dayısı ise gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk, vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

Reyhanlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu A.A'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

YARALI HALDE TOPRAĞA GÖMÜLEREK ÖLÜME TERK EDİLMİŞ

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk, sağlık ekibince Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DAYISI GÖZALTINDA

A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı M.E'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

