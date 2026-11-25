Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaklaşık iki ay önce arkadaşlarıyla yemek yediği sırada muştalı saldırıya uğrayan ve sağ gözünde yüzde 97 görme kaybı oluşan Mehmet Tezer'in iş yeri ve aracı motosikletli 2 şahıs tarafından kurşunlandı. Saldırının ardından şikayetçi olduklarını ve tehdit telefonları aldıklarını belirten Tezer, iş yerine ve araçlarına düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle ailesiyle birlikte korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Olay, 19 Kasım günü akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan iş yerine motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs tarafından ateş açıldı ve olay sonucunda iş yeri ile önünde park halinde bulunan 31 plakalı iki araçta maddi hasar meydana geldi. Aynı gün ilerleyen saatlerde ise Yeni Mahalle'de park halinde bulunan iş yeri sahibi İ.T.'ye ait araca motosikletli iki şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Meydana gelen iki ayrı kurşunlama olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.S., A.Ş., L.K. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli tahkikata başlandı. Şahısların motosikletle gelip, iş yerine ve araca kurşun yağdırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık iki ay önce arkadaşlarıyla bir lokantada yemek yediği sırada 9 kişinin saldırısına uğrayan Mehmet Tezer, çıkan tartışmada sağ gözüne aldığı darbe nedeniyle kör oldu. Olaydan iki ay sonra Tezer'in iş yeri, aynı şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bu olayların ardından sokakta korkuyla yürüdüklerini ifade eden Tezer, bu şahısların bir an önce yakalanıp yaptıklarının cezasını çekmelerini istediklerini söyledi.

"Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yaptıklarının cezasını çekmesini istiyoruz"

İş yerini kurşun yağmuruna tutan şahısların iki ay önce yemek yediği esnada saldırıp bir gözünü kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Mehmet Tezer, "Arkadaşlarımızla yemek yerken bir anda 9 kişinin saldırısına uğradık. Neden saldırdıklarını, ne olduğunu anlamadık. Saldırıda bir arkadaşımız 7, diğer arkadaşımız ise 3 yerinden yaralandı. Ben de sağ gözüme aldığım darbeler nedeniyle görme kaybı yaşadım. Şu anda sağ gözüm yüzde 97 oranında görmüyor. Saldırganlar bize silah, muşta ve bıçaklarla saldırdı. Yaklaşık üç arkadaşımız hastanelik oldu. Olayın ardından şikayetçi olduk. Ancak daha sonra yabancı numaralı hesaplarından bizi arayarak şikayetimizi geri çekmememiz durumunda başımıza kötü şeyler geleceğine ilişkin tehditlerde bulundular. Biz de bu görüşmeleri avukatımıza ileterek dosyamıza ekledik. Bu olaydan yaklaşık 45-50 gün sonra iş yerimizi kurşunladılar. Ardından araçlarımıza da ateş açıldı. O sırada dükkanda abim, amcamın oğlu, kuzenim ve bir arkadaşımız olmak üzere yaklaşık 4 kişi vardı. Çok şükür kimsenin canına bir şey gelmedi. Saldırılarda bizim 2 aracımızla birlikte müşterilerimize ait 3 araç da kurşunların hedefi oldu. Bizi tehdit eden ve bu olaylara karıştığını düşündüğümüz kişilerin hala dışarıda serbestçe dolaşması hem bizi hem ailemizi hem de akrabalarımızı tedirgin ediyor. Artık rahatça hareket edemiyoruz. Dükkanımızı açıyoruz ancak korku içinde çalışıyoruz. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yaptıklarının cezasını çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı