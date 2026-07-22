Reyhanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari aracın direğe çarpması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi'nde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpmasıyla yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan vatandaşlara kısa sürede müdahalede bulundu.
Ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarılan 3 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - HATAY