Reyhanlı'da Çıkan Ev Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde yangın çıktı. Evin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında evde maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa