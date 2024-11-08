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Restorasyondaki Kiliseden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Restorasyondaki Kiliseden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde restorasyon aşamasındaki kiliseden 60 bin TL değerinde 8 adet kurşun levha çalan M.Y. adlı şahıs polis tarafından yakalandı. Çalınan materyaller sahibine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda restorasyon aşamasındaki kiliseden hırsızlık yapan bir şahıs yakalandı.

İncesu ilçesinde restorasyon aşamasındaki İncesu Kilisesi'nin çatısından yaklaşık değeri 60 bin TL olan ve 360 kilogram ağırlığındaki 8 adet kurşun levhanın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli M.Y. (59) yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan materyaller de sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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