Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden Ece Melisa öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları E.M. ve E. ile yemek yedi.

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE GİTTİLER

Yemeğin ardından Mercankaya Ailesi, Didim'e döndü. İddiaya göre bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu bir anda rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. E.M'nin 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, E. Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ECE MELİSA KURTARILAMADI

Tedavileri süren aileden E.M, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan aynı aynı restoranda yemek yiyen baba Cihan Mercankaya da ise herhangi bir rahatsızlık bulunmadığı öğrenildi.

Restorandaki yemekten sonra rahatsızlanan aileden E.M. öldü, annesi ve kardeşinin tedavisi sürüyor