Restoran sahibi ve iki oğlu komşularının kapısına dayandı! Karı koca park yeri tartışmasında darbedildi

Balıkesir Ayvalık'ta motosiklet park yeri tartışması kavgayla bitti. Komşularını kapısına dayanan şüpheliler ortalığı savaş alanına çevirdi.

EVİN KAPISINI KIRIP KARI KOCAYA SALDIRDILAR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda'da yer alan bir restoranını sahibi olan baba ve iki oğlu komşularının motosikletini park ettiği yere sinirlendi.

Sözlü tartışmanın ardından taraflar olaysız şekilde dağılırken siniri alamayan baba ve iki oğlu gece saatlerinde komşularının kapısına dayandı.

Taş ve sopalar ile eve saldıran şüpheliler ellerine geçen ne varsa eve fırlatarak kapıyı kırdı. Evde bulunan karı koca da saldırganlar tarafından darbedildi.

Sokakta terör estiren saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan korku dolu dakikalardan geriye ise güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.