Refüjü aşıp karşı şeride daldı, iki araca çarparak durabildi
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Refüjü aşıp karşı şeride daldı, iki araca çarparak durabildi Kazada araçlardan birindeki kadın yolcu yaralandıANTALYA Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, seyir halindeki iki araca çarptı.
Refüjü aşıp karşı şeride daldı, iki araca çarparak durabildi
Kazada araçlardan birindeki kadın yolcu yaralandı
ANTALYA Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, seyir halindeki iki araca çarptı.
Kaza, dün akşam 20.30 sıralarında Metin Kasapoğlu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur D. idaresindeki 09 AB 050 plakalı otomobil, Metin Kasapoğlu caddesinde seyir halinde ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yola geçen otomobil, karşı yolda seyir halindeki Pınar M.'nin kullandığı 07 TSB 46 plakalı otomobile, ardından Recep A'nın kullandığı 07 BEB 78 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpma sonucunda 07 BEB 78 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kadın yolcuyu ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.