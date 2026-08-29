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Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bakırköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Bakırköy sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeritte ilerleyen iki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Trafik bir süre tek şeritten sağlandı, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bakırköy sahil yolunda kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeritte ilerleyen iki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, üç araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NEM 169 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, Zeytinburnu'ndan Bakırköy istikametine seyir halinde olan iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda hasar meydana gelirken, kazaya karışan otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Zeytinburnu'ndan Bakırköy istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Kazada üç araçta hasar meydana gelirken, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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