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Refüje çıkan otomobil direğe çarptı, sürücü ağır yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çıkan otomobil direğe çarparak durdu, sürücü ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çıkan otomobil direğe çarparak durdu, sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki Y.Ö.'nün kullandığı 33 NTC 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp direğe çarptı. Ters dönen araçta sürücü yaralandı. Yaralı vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Y.Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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