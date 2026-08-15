Haberler

Eskişehir'de refüj sulaması kazaya neden oldu: Motokurye yaralandı

Eskişehir'de refüj sulaması kazaya neden oldu: Motokurye yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de gece saatlerinde refüj sulaması nedeniyle kayganlaşan yolda motosikleti devrilen kurye yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölge sakinleri, fıskiyelerin yola su taşırması sonucu benzer kazaların yaşanabileceği endişesiyle yetkililerin tedbir almasını istiyor.

Eskişehir'de refüj sulaması sebebiyle ıslanan yolda kayan ve motosikletinin devrilmesi sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AJH 519 plakalı kurye motosikleti, refüj sulaması yapan fıskiyelerden zemine su taşması sonucu kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Motosikletiyle birlikte kayarak yere düşen kurye yaralandı. Kuryenin yerden kalkamadığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde refüj sulaması yapan fıskiyelerin yola su taşırmasının benzer kazalara sebep olmasından korkan bölge sakinleri, ekiplerin konuyla ilgili tedbir alması gerektiğini düşünüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti

TSK'da komuta kademesi sil baştan! 205 general ve amirale yeni görev
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti

Jandarma ve Sahil Güvenlik'te kritik atamalar: 27 isim bir üst rütbede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: 'Ben bir p.... atıp çıkacağım' demiş

CHP'li vekilin darbedildiği olayda şok ifade: Ben bir p.... atıp...
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak

Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi

Tarihi günde Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Eski CHP'li siyasetçinin damadıydı! Ünlü şarkıcı ikinci kez evlendi