Haberler

Refah'ın iki yönlü açılışının ilk gününde 12 kişi Mısır'a geçti

Refah'ın iki yönlü açılışının ilk gününde 12 kişi Mısır'a geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı, iki yılın ardından yeniden açıldı. İlk günde 5 hasta ve 7 refakatçi Mısır'a geçiş yaptı. Acil tıbbi bakım için daha fazla Filistinlinin yola çıktığı bildiriliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü açılmasının birinci gününde 5 hasta ile 7 refakatçi Mısır'a geçiş yaptı.

İsrail'in 2024 yılında "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" gerekçesiyle kapattığı Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, dün yaklaşık 2 yılın ardından iki yönlü olarak yeniden açılmıştı. Refah Sınır Kapısı'nda görevli 3 yetkiliye göre, kapının açılışının ilk gününde 50 kişi sınırı olmasına rağmen sadece 5 hasta ile 7 refakatçi Mısır'a geçiş yaptı. Sınır kapısından Gazze'ye kaç Filistinlinin giriş yaptığı ise henüz netleşmedi.

Öte yandan Filistin Kızılayı'na göre, yaklaşık 45 Filistinli hasta ile 90 refakatçi araçlarla Refah sınırına doğru hareket ediyor ve acil tıbbi bakım için Mısır'a transfer edilecekler.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Gazze Şeridi'nde sağlık sistemini çökertirken, yaklaşık 22 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedaviye ciddi şekilde ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor. - REFAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu