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Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

Bursa'da tabancalarla rastgele ateş açıp, o anları başka bir kişiye cep telefonu ile kayda aldıran 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı. Öte yandan adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Neden ateş ettiniz?" sorusuna yanıt veren şüphelilerden biri "Gençlerin heveslerine karışmayın" şeklinde konuştu.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Edinilen bilgilere göre, Tabancalarla rastgele ateş açan 3 kişi, o anları da bir başkasına cep telefonu ile kayda aldırdı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelilerden 2'sinin Can K. (21) ile Serhan E. (16) olduğunu belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi suç aleti silahlarla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

"GENÇLERİN HEVESLERİNE KARIŞMAYIN"

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin 'Neden ateş ettiniz?' sorusuna şüphelilerden Can K., "Gençlerin heveslerine karışmayın" diyerek cevap verdi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

Rastgele ateş açıp, o anları cep telefonuyla kayda aldırdılar

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - 3. Sayfa

İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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