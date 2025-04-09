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Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı

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İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun suç örgütünü öven klip yaptığı için gözaltına alınan rapçi Massaka, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen M.İ., savcılıktaki ifadesinin ardındanserbest bırakıldı. Hakkında yasa dışı bahis reklamı soruşturması da yürütülen M.İ. youtubedaki paylaşımı nedeniyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı

RAPÇİ MASSAKA, ÇEKTİĞİ KLİPTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Barış Boyun' dosyasından serbest bırakıldı.

Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ., Youtube'daki paylaşımı nedeniyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

noldu masaka herkese gider yapıyordun paket etmişker

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Haber YorumlarıOrhan kara:

bu adi köpeklerin ünlü olmasını sağlayan kim varsa onlarında Allah belasını versin

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Haber YorumlarıuCube :

Fenomenlerin ve rapçilerin %99'u bahisten vurdu parayı zaten. ;))

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

serbest bırakıldı :) adalet yerini buldu yanındayız massaka

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