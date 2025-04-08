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Rapçi Massaka Gözaltına Alındı

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İstanbul Pendik'te, Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne ilişkin paylaşımlarda bulunduğu için rapçi Massaka gözaltına alındı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Massaka, suç ve suçluyu övücü klip yayımladığı gerekçesiyle yakalandı.

Rapçi ' Massaka' gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesinde hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı belirlenen rapçi Massaka gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Youtube üzerinden "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.'nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlendi. Rapçi M.İ. tespitin ardından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Rapçi Massaka Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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