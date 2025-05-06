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Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Uyuşturucu Kullanımını Özendirmekle Suçlanıyor

Rapçi Lvbel C5 Tutuklandı: Uyuşturucu Kullanımını Özendirmekle Suçlanıyor
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Kocaeli'de tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodur hakkında başlattığı tahkikatta bu suçlamalar üzerine gitmişti.

Kocaeli'de "Lvbel C5" lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesini engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" ismiyle bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında tahkikat başlatıldı.

Dün Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Bodur, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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