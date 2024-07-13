Üye Girişi
Haberler

Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesindeki Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da düzenlenen etkinlik infiale yol açtı. Çakal isimli bir rapçi, okulun bahçesinde 6-10 yaş arasındaki çocuklara cinsel içerikli şarkı söyledi. Etkinliğin görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi sonrası Bursa Valiliği harekete geçti. Okul bahçesindeki etkinlik için eğitim müfettişleri görevlendirildi.

Bursa'da Çakal isimli rapçi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş arasındaki çocuklara cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Merkez Osmangazi ilçesinde Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da etkinlik düzenlendi. Mezun olduğu okulda çocuklara "eğlence" adı altında şarkı söyleyen Emirhan Çakal isimli rapçinin cinsel içerik ve ahlaksız önermelerin yer aldığı şarkılar söylediği dikkati çekti.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Valiliği Sosyal Medya Osmangazi Bursa Çakal Çocuk 3.Sayfa Eğitim Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

Bakmadan Geçme

McTominay kimdir? McTominay kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? MasterChef 2. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi? MasterChef Huriye kimdir? 2024 MasterChef Huriye kaç yaşında, nereli? MasterChef Ümmühan kimdir? 2024 MasterChef Ümmühan kaç yaşında, nereli? MasterChef Şenay kimdir? 2024 MasterChef Şenay Salam kaç yaşında, nereli? MasterChef Sevdet kimdir? 2024 MasterChef Sevdet kaç yaşında, nereli? MasterChef Bartu kimdir? 2024 MasterChef Bartu Ergün kaç yaşında, nereli? EURO 2024 kupası altın mı, neyden yapılmış, değeri ne kadar? EURO 2024 kupası kaç kilo, gümüş mü? 16 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 16 Temmuz burç yorumları nedir? 13-14 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 13-14 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl
500

Yorumlar (2)

Cüneyt Özbay:

ya tamam dohru diyorsunuz haklısınız olmaması gerek böyle seylerin ama çocuklarımız telefonlarından onun kat ve kat daha fazlasını görmekte çocukta ekmehindedir bence tek taraflı dehil iki taraflı düşünmek gerek

1
2
yanıtYanıtla
Hsn:

Çocuklar telefonda onun kat kat fazlasını görüyorsa bu rapçinin yaptığını makul görmemizimi sağlar ne alakası var onunla bunun,bu şekilde midene ekmek değil ancak ateş doldurursun...

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title