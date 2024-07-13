Rapçi Çakal ilkokulda cinsel içerikli şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı

Bursa'da Çakal isimli rapçi, mezun olduğu okulun bahçesinde 6-10 yaş arasındaki çocuklara cinsel içerikli şarkı söyledi. Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Merkez Osmangazi ilçesinde Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'nda 12 Haziran'da etkinlik düzenlendi. Mezun olduğu okulda çocuklara "eğlence" adı altında şarkı söyleyen Emirhan Çakal isimli rapçinin cinsel içerik ve ahlaksız önermelerin yer aldığı şarkılar söylediği dikkati çekti.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "İlkokulda rezalet, küçük çocukları ahlaksızlıklarla zehirliyorlar" başlığı altında haberler yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere eğitim müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.