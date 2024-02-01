Ramazan Hoca'nın ablası tabutu başında feryat etti: Sizin yüzünüzden öldürüldü

Sosyal medyada paylaşılan videolarla ünlenen "Diyarbakırlı Ramazan Hoca", Fatih'te kendisine ait olan çay ocağında bıçaklanarak öldürüldü. "Diyarbakırlı Ramazan Hoca", olarak bilinen Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası tabutun başında feryat etti. Gazetecilere sinirlenen acılı abla, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.

RAMAZAN PİŞKİN'İN ABLASI TEPKİ GÖSTERDİ

Ramazan Pişkin, İstanbul'da Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki dükkanında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi memleketinde toprağa verildi. Pişkin'in cenazesi, Diyarbakır Havalimanı'ndan alınarak uçakla Çifte Havuz Mezarlığı'na defnedildi. Kardeşinin mezarı başında ağıt yakan Ramazan Pişkin'in ablası gazetecilere tepki gösterdi. Pişkin'in tabutuna sarılarak gözyaşı döken ablası kameralara dönerek, "Siz tuttunuz bu kameraları. Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının yakalandığını açıkladı. Şüphelinin 24 yaşındaki inşaat işçisi E.B. olduğunu tespit eden ekipler, Beyoğlu'ndaki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konuldu.