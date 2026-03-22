Dönüş yoğunluğu havadan görüntülendi

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle Anadolu Otoyolu'nda Düzce geçişinde dönüş yoğunluğu arttı. İstanbul yönündeki araçların oluşturduğu trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, kazalar nedeniyle de trafik akışı kesintiye uğradı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayram dönüşü Düzce'de yoğunluk oluşturdu. İstanbul istikametine seyreden araçların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, araç hızları yer yer saatte 20 kilometreye kadar düştü.

Özellikle Gümüşova ile Kaynaşlı arasındaki güzergahta yoğunluk giderek artarken, bazı noktalarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımı olumsuz etkiledi. Kazalar nedeniyle trafik akışı sık sık kesintiye uğrarken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücülerin D-100 kara yoluna yönelmesi ise şehir içi trafiğini de artırdı. Düzce kent merkezinde de araç yoğunluğu gözle görülür şekilde yükselirken, ana arterlerde zaman zaman aksamalar yaşandı.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise trafik akışının normal seyrinde devam ettiği bildirildi. Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

