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Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi? Yanıtı sözleşmede gizli

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Ramazanda oruç tutan çalışanın yemek ücretiyle ilgili tüm kafa karışıklıklarına konunun uzmanı yanıt verdi. Yargıtay'a kadar taşınan "Yemeğin parası iş yerinden talep edilebilir mi?" sorusu da netleşti. Yemek kartlarıyla ilgili ödeme aynı şekilde devam ederken, iş yeri yemekhanesinde hizmet alan çalışanların sözleşmesinde "Oruçlu olan personele yemek ücreti ödenir" ibaresi yoksa ücret ödenmez.

Çalışanlar için özellikle işyerindeki yemek ücretleri açısından farklı uygulamalar var. Kimi iş yeri yemek kartı verirken kimisi de çalışanlarına kendi yemekhanesinden yemek hazırlıyor. Ramazan ayı idrak edilirken en çok merak edilen konuların başında oruç tutan çalışanın yemediği yemeğin ücreti var. Çalışanlar "Yemeğin parası iş yerinden talep edilebilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yargıtay'a kadar taşınan bu sorunun cevabı çalışanın imzaladığı iş sözleşmesinde gizli.

KONU YARGITAY'A KADAR TAŞINDI

Benzer bir olayda konunun Yargıtay'a karar taşındığını söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin kararında "Somut olayda davacı dava dilekçesinde yemek ücreti talebinde bulunmuş, yemek ücretinin Ramazan ayında oruç tuttuğundan yiyemediği yemeğin bedeline ilişkin olduğunu belirtmiştir. Davacı tanıkları ve davalı şirket işçilerin yemeklerini kurum yemekhanesinden yediklerini Ramazan ayında herhangi bir ücret verilmediğini, yemek veya kumanya yardımının yapılmadığını beyan etmişlerdir. Bu nedenle Ramazan ayında oruç tutan işçilere yemek ücretinin ayrıca verildiği ispat edilemediğinden talebin reddi gerekirken Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir" dediğini aktardı.

İŞ SÖZLEŞMESİ KRİTİK

Yargıtay kararından yola çıkaran Sosyal Güvenlik Uzmanı Çakmakçı, "Bu karardan yola çıkarak, işveren normal aylarda çalışanlara "nakit olarak yemek ücreti" veya "ticket, sodexo gibi yemek kartları şeklinde" ödeme araçları verilmesi kararlaştırılmışsa ve bu şekilde ödeme yapıyorsa bu ödemeyi Ramazan ayında oruçlu olsun veya olmasın işveren tüm işçilere ramazanda aynı şekilde ödemek zorundadır. Ancak işyerinde yemekhane hizmeti varsa; bu noktada iş sözleşmesine bakılır. Oruç tutan işçi için, iş sözleşmesinde "Oruçlu olan personele yemek ücreti ödenir" şeklinde hüküm bulunması durumunda oruçlu çalışana yemeğin bedeli kadar ödeme yapılmak zorundadır. Hüküm yok ise ödenme zorunluluğu yoktur." ifadelerini kullandı.

Ramazanda oruç tutan çalışana yemek ücreti ödenir mi? Yanıtı sözleşmede gizli
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Kimse oruç tuttum tutuyorum demez ki, gel gelelim bu yalanı söyleyenin orucu kabul olur mu onuda cüpbeli ahmet hoca efendiye sormalı.

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