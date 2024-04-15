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Rahmi Koç'un eğlencesi sosyal medyada gündem oldu

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Koç Holding'in onursal başkanı 93 yaşındaki Rahmi Koç, bayram öncesi Miami'deki Küba gecesinde yer aldı. Dans ettiği görülen Koç'un renkli görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

KÜBA GECESİNDE MARAKASLI DANS

Türkiye'nin önde gelen zenginlerinden Rahmi Koç, Miami'deki Küba gecesinde marakas denilen müzik aletiyle ritim tuttu. Şarkının sözlerine de sanatçı ile eşlik eden Koç, ortaya çıkan renkli görüntüleriyle sosyal medyada gündeme oturdu.

KOÇ EĞLENDİ, SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Sosyal medya kullanıcıları tarafından da çokça beğeni alan videoya yorum yağdı. Kullanıcıların yaptığı yorumlarda video hakkında ," Türkiye ihracatının %7'sini gerçekleştirince erkekler, para var huzur var, ne yapsın adam Sultanahmet'te bankta otursun mu, ye babam ye bir daha mı geleceksin dünyaya Ali koça da söyle oda emekli olsun takılsın sağda solda" denildi.

Rahmi Koç'un eğlencesi sosyal medyada gündem oldu

Rahmi Koç'un eğlencesi sosyal medyada gündem oldu

Rahmi Koç'un eğlencesi sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Koç Holding Rahmi Koç Miami Küba 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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