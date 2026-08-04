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Adana'da Endüstriyel Buzdolabını Mopede Yükleyip Çaldılar

Adana'da Endüstriyel Buzdolabını Mopede Yükleyip Çaldılar
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 2 şüpheli, bir apartmanın zemin katındaki dairenin avlusunda bulunan endüstriyel buzdolabını çevreyi kontrol ettikten sonra 3 tekerlekli mopede yükleyerek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir apartmanın zemin katındaki dairenin avlusunda bulunan endüstriyel buzdolabını gözüne kestiren 2 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra buzdolabını 3 tekerlekli mopede yükleyerek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, 3 tekerlekli mopedle sokakta dolaştıkları sırada bir apartmanın zemin katındaki dairenin avlusunda bulunan endüstriyel buzdolabını fark etti. Bunun üzerine duran şüpheliler, önce evi kontrol ederek içeride kimsenin olup olmadığını anlamaya çalıştı. Evde kimsenin bulunmadığını belirleyen şüpheliler, büyük ve ağır olmasına rağmen endüstriyel buzdolabını bulundurduğu yerden çıkararak mopede yükledi. Soğukkanlı tavırlarla hareket eden hırsızlar, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin çevreyi kontrol ettikten sonra buzdolabını mopede yükleyip hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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