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Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı Denizli'de kendisinden 52 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet'in bulunabilmesi için mahalle camisinden yapılan anonsla vatandaşlardan destek istendi.

Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı

DENİZLİ - Denizli'de kendisinden 52 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet'in bulunabilmesi için mahalle camisinden yapılan anonsla vatandaşlardan destek istendi.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. ve Hakkı Bardan'ın önceki gün saat 15.00'te kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarında geçen 41 saat sonra, kayıp çocuklardan Hakkı Bardan'ın cansız bedenine sulama kanalı kapağında ulaşıldı. Hakkı Bardan'dan gelen acı haberin ardından kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet E.'nin bulunması için çalışmalar hızlandırıldı.

AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aralıksız sürdürülen çalışmalarda 52 saat geride kaldı. Zaman zaman helikopter ve dronların da destek verdiği çalışmalar hem sulama kanalı hem de çocukların yaşadıkları alanın evresinde sürdürüldü. 3 kilometrelik sulama kanalında yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, akşam saatlerinde AFAD İl Müdürü Ali Ekiz başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sulama kanındaki sona yaklaşılan çalışmaların daha sonra arazide yoğunlaştırılacağı belirtilirken, Kıralan Mahalle Camisinden yapılan anons ile vatandaşlardan çalışmalara destek vermesi istendi. Mahalle halkının göreve çağırıldığı o anonsta, "Mahalle halkına duyurulur. Kayıp olarak aranan Rafet E.'yi arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yardım etmek isteyen mahalle halkımızın çalışmaların yapıldığı bölgeye intikal etmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - 3. Sayfa

Kıralan Denizli Çivril 3. Sayfa Yerel Haberler

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