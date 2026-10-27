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RAF Fairford saldırı girişiminde 2 İngiliz vatandaşı ulusal güvenlikten suçlandı

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İngiltere'deki RAF Fairford üssüne yönelik saldırı girişiminde İngiliz vatandaşı 2 kişiye ulusal güvenlik suçlaması yöneltildi. Şüphelilerden birinin İran istihbarat servisine yardım ettiği ifade ediliyor; iki kişinin Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.

İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne saldırı girişimi olayında İngiliz vatandaşı 2 kişiye ulusal güvenlik suçlaması yöneltildi.

İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü yakınlarında 27 Eylül'de yaşanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Daha önce gözaltına alınan iki İngiliz vatandaşı, ulusal güvenliğe karşı suç işlemekle itham edildi. Şüphelilerden birinin İran istihbarat servisine yardım ettiği ifade ediliyor.

24 yaşındaki Mohmed Ahmad Abdulkarim, Eylül ayında Gloucestershire'daki hava üssü yakınlarında meydana gelen olayın ardından yabancı bir istihbarat servisine yardım etmekle suçlandı. 24 yaşında Nouman Essghir ise, 22 Ağustos'ta, Birleşik Krallık'ın çıkarlarına zarar vermek amacıyla yasaklı bir alana girmekle suçlandı. Abdulkarim ve Essghir'in bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması bekleniyor.

Ayrıca, Essghir'in ilk olarak 27 Eylül'de RAF Fairford yakınlarındaki olay yerinde gözaltına alındığı daha sonra kefaletle serbest bırakıldığı, 20 Ekim'de ise yeniden tutuklandığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta yakalanan İngiltere-İran çifte vatandaşlığına sahip 25 yaşındaki adı açıklanmayan bir kişinin herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin serbest bırakıldığı, ancak ayın başındaki ilk gözaltı işleminin ardından polis denetimi altında tutulmaya devam ettiği açıklandı.

İngiliz polisi 27 Eylül Pazar günü 3 minibüsün ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssüne doğru gittiği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 20'li yaşlarındaki 5 kişi Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. 1 Ekim ve 6 Ekim'de gözaltına alınan diğer 2 şüpheli de yine kefaletle serbest kalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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