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Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anları görüntülendi

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Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anları görüntülendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Turhan'ın güvenlik güçlerince götürüldüğü anlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın güvenlik güçlerince gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turhan'ın soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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