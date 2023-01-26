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Psikolojik rahatsızlığı olan adam ailesinin evini ateşe verdi

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Psikolojik rahatsızlığı olan adam ailesinin evini ateşe verdi

Psikolojik rahatsızlığı olan adam ailesinin evini ateşe verdi Ankara'nın Çankaya İlçesinde iddialara göre psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi ailesinin evini ateşe verdi.

Psikolojik rahatsızlığı olan adam ailesinin evini ateşe verdi

ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesinde iddialara göre psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi ailesinin evini ateşe verdi.

Olay Çankaya İlçesi İleri Mahallesi Dokuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre binanın en üst katında oturan ailenin oğlu sürekli evi yakmak ile bina sakinlerini tehdit ediyordu. Aile sakinlerinin olmadığı bir gün eve ve içerdeki eşyalara yanıcı jel sıkarak evi ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı. Eve gelen aile evi duman altında buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Çankaya Ankara Aile 3. Sayfa Haberler

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