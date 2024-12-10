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İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor

İngiltere'de kayıplara karışan Türk profesörden haber alınamıyor
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Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyeleri Prof. Dr. Orhan Ekren'in 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğunu duyurdu. İngiliz güvenlik güçleri, Ekren'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğunu bildirdi. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıp Ekren'in bulunması için Londra Konsolosluğu'nun da sürece aktif bir şekilde dahil olduğu belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

"ODAMIZ YETKİLİ MERCİLERLE İLETİŞİM HALİNDE"

Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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