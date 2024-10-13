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Prof. Dr. Nilda Turgut Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Nilda Turgut Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Tekirdağ'daki feci kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut için cenaze töreni düzenlendi. Törende Tekirdağ Valisi, NKÜ Rektörü ve birçok doktor hazır bulundu. Turgut'un cenazesi Yeni Şehir Mezarlığına defnedildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde duvara çarpan elektrikli cipte hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 2 doktor için görev yaptıkları hastanede tören düzenlendi. Törenden sonra kazada hayatını kaybeden Nüroloji Uzmanı Dr. Emel Ersöz'ün cenazesi Edirne'ye gönderilirken aynı arabadaki kazada hayatını kaybeden Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut için ise Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Cami'de cenaze namazı merasimi düzenlendi.

Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Nilda Turgut cenazesi defnedilmek üzere Yeni Şehir Mezarlığına gönderildi.

Cenaze namazına, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, NKÜ Rektörü Mümin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, NKÜ Hastanesi Başhekimi İlker Yıldırım, yakınları, doktorlar, çalışma arkadaşları ve hastane personeli katıldı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü Dr. L.K.'nin kontrolündeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Malkara yoluna çıkarken istinat duvarına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut ile Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü doktor L.K. ve diğer yolcu doktor A.A.G. ise kazada yaralandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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