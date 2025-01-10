Prens William, Kate Middleton'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı

Prens William, kanser tedavisini başarıyla tamamlayan eşi Kate Middleton'ın 43. doğum gününde Instagram'dan duygusal bir mesaj paylaştı. Mesajında özellikle eşinin son bir yıldaki mücadelesine vurgu yapan Prens, "Son bir yılda gösterdiğin güç olağanüstüydü" dedi.

Üç çocukları George (11), Charlotte (9) ve Louis (6) adına da konuşan William, "Hepimiz seninle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Paylaşımında Kate'in daha önce görülmemiş siyah-beyaz bir fotoğrafını da yayınlayan Prens, mesajını "Seni seviyoruz. W." diyerek bitirdi.

Fotoğrafçı Matt Porteous tarafından çekilen karede Kate, sade bir şıklıkla objektife poz veriyor. Beyaz bir üst, siyah blazer ceket ve ekose atkı giyen Kate'in doğal ve mutlu görüntüsü dikkat çekiyor.

2011'de evlenen çift, zorlu bir yıl geçirdi. Kate, Ocak 2024'te karın ameliyatı için görevlerinden uzaklaşacağını açıkladı. Uzun süren yokluğu sırasında hakkında çıkan söylentilerin ardından Mart ayında kanser teşhisini kamuoyuyla paylaştı. Eylül 2024'te kemoterapi tedavisini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuştu.

Kendisi de kanserle mücadele eden Kral Charles ve Kraliçe Camilla da, pasta emojili bir mesajla Kate'in doğum gününü kutladı. Kate, tedavisinin ardından kraliyet görevlerine kademeli olarak geri dönüyor ve kamuoyu önünde daha sık görülmeye başladı.