Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde çıkan yangında, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 yaşındaki C.K. ve 3 yaşındaki Ç.K. isimli iki çocuk hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki bir prefabrik evde çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 çocuk hayatını kaybetti. Taraklı ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çalışanların konakladığı prefabrik evde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında, yabancı uyruklu olduğu belirtilen C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli biri kız, 2 çocuk yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa