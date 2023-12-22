Prag'daki Üniversite Saldırısının Yeni Görüntüleri Yayınlandı

Çekya polisi, başkent Prag'da 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırını yeni görüntülerini yayınladı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 14 hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Prag Polis Müdürü Petr Matejcek düzenlediği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin tamamının kimliklerinin belirlendiğini ve hayatını kaybedenler arasında 1 Hollanda, 2 BAE vatandaşı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca hayatını kaybedenlerden birinin de Müzik Bölümü Başkanı Lenka Hlavkova olduğunu bildiren Matejcek, "Polisin hızlı müdahalesi daha büyük ölümlerin önüne geçti. Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Polis olaya müdahale edilmesi, polisin binaya girişi ve binadakilerin tahliye edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde üniversiteye giren polisin binada bulunanları kontrollü bir şekilde tahliye ettiği görülüyor. Arıca görüntülerde yaralıların sedye ile tahliye edildiği anlaşılıyor.

Yas ilan edildi

Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş etmesi sonucu yaşanan 14 can kaybı nedeniyle 23 Aralık Cumartesi gününün ulusal yas günü ilan edilmesine karar verildi.

Saldırganın intihar ettiği doğrulandı

Öte yandan, polis, dün sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle aranmaya başlanan üniversite öğrencisi David Kozak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşmış, babasını öldürdükten sonra üniversiteye gideceğini tespit etmişti. Kozak'ın derse katılacağı fakülte binasını önlem olarak boşaltan polis, Kozak'ın başka bir binaya girerek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini kaydetti. Polis, Kozak'ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini bildirirken Kozak'ın Kladno'daki evinde yapılan incelemelerde ailesinin olayla bir ilişkisinin olmadığını bildirildi.

Okula valizle geldi, okulda cephanelik kurdu

Saldırganın olay yerine bir valizle geldiğini kaydeden polis, valizde kendisine ait ruhsatlı çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu, okulun bir odasını ise cephaneliğe çevirdiğini söyledi. Ele geçirilen silahlardan yola çıkarak saldırganın daha önce Prag yakınlarında öldürülen bir adam ile 12 aylık bir bebeğin de katili olabileceği düşünülüyor. - PRAG