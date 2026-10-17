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Pozantı'da yaşlıları dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Pozantı'da yaşlıları dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Pozantı'da kendini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüphelinin yaşlıları dolandırdığı öne sürüldü. Şüpheliler Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalanırken, yaşlılardan alınan 3 milyon 550 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası için iade işlemi başlatıldı, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da yaşlı vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 2 şüpheli, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pozantı ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşlı vatandaşların dolandırıldığı ihbarları üzerine Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Olayların aydınlatılması amacıyla ekipler tarafından yaklaşık 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi ve teknik takip gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 2 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalanarak Pozantı'ya getirildi.

3 milyon 550 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Şüphelilerin, yaşlı vatandaşlardan toplam 3 milyon 550 bin TL değerinde para, ziynet eşyası ve döviz aldıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin yaşlı vatandaşlardan aldıkları para, ziynet eşyası ve dövizin mağdurlara teslim edilmesi için işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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