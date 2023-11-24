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Pozantı'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

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Pozantı ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Akçatekir Yaylası'nda hırsızlık olayları yaşanması üzerine polis, bölgede denetimlerde bulundu. Denetim sırasında bir evin pencere korkuluklarından birinin söküldüğünü tespit eden ekipler, evde arama yaptı. Aramada, hırsızlık için eve girdiği belirlenen B.K. yakalandı. Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Pozantı ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Akçatekir Yaylası'nda hırsızlık olayları yaşanması üzerine polis, bölgede denetimlerde bulundu.

Denetim sırasında bir evin pencere korkuluklarından birinin söküldüğünü tespit eden ekipler, evde arama yaptı.

Aramada, hırsızlık için eve girdiği belirlenen B.K. yakalandı.

Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Akçatekir Hırsızlık Uyuşturucu Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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