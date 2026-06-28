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Adana'da Çakıt Çayı'nda mahsur kalan vatandaş itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Adana'da Çakıt Çayı'nda mahsur kalan vatandaş itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde serinlemek için girdiği Çakıt Çayı'nda mahsur kalan genç, itfaiye ve jandarma ekiplerinin can simidiyle yaptığı müdahale sonucu kurtarıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Belemedik Mahallesi'nde, debisi yükselen Çakıt Çayı'nda mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ve jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen genç Çakıt Çayına serinlemek için girdi. Ancak nehrin debisi yüksek olduğu için genç boğulma tehlikesi atlatınca çayda bir taşın üzerine çıkarak yardım istedi. Bu durumu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri alarak kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, iple ulaştırdıkları can simidi sayesinde mahsur kalan vatandaşı bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, ekiplerin başarılı operasyonuyla herhangi bir yaralanma yaşamadan kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme sürerken, yetkililer özellikle debisi yükselen dere ve çay yataklarına girilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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