Adana'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
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Adana'nın Pozantı ilçesinde 2'si polis aracı olmak üzere 12 araç birbirine girdi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Ankara istikametinde meydana gelen kazada aralarında 12 araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardan 2'sinin polis otomobili olduğu öğrenildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edilirken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan kazanın gerçekleştiği yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Olay yerinden görüntüler;
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa