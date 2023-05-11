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Adana'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2'si polis aracı olmak üzere 12 araç birbirine girdi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara istikametinde meydana gelen kazada aralarında 12 araç birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardan 2'sinin polis otomobili olduğu öğrenildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı sevk edilirken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan kazanın gerçekleştiği yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden görüntüler;

Pozantı'da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Pozantı'da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Pozantı'da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pozantı 3. Sayfa Güncel Haberler

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