Adana'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Adana'nın Pozantı ilçesinde 2'si polis aracı olmak üzere 12 araç birbirine girdi. Ölü ve yaralıların olduğu öğrenilen kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.