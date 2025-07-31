Portekiz, Filistin Devleti'ni Tanımayı Değerlendiriyor

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Portekiz, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımayı değerlendiriyor. Fransa ve diğer ülkelerin ardından Portekiz de bu konuda adım atmayı düşünüyor.

Portekiz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Portekiz, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek olan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında sonuçlandırılabilecek bir sürecin parçası olarak Filistin Devleti'ni tanımayı değerlendiriyor" denildi.

Filistin'i tanımayı planlayan devletlere bir yenisi daha eklendi. Portekiz Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'de (BM) tanınması konusunun Eylül ayında görüşüleceği bildirildi. Açıklamada, "Portekiz, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek olan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun üst düzey haftasında sonuçlandırılabilecek bir sürecin parçası olarak Filistin devletini tanımayı değerlendiriyor" denildi.

Fransa'nın ardından ülkelerden Filistin açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu kararı resmen ilan edeceğini duyurmuştu. Macron'un açıklamasının ardından Kanada Başbakanı Mark Carney ve Malta Başbakanı Robert Abela, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurmuşlardı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için somut adımlar atmaması halinde eylül ayındaki BM Genel Kurulu öncesinde Filistin devletini tanıyacaklarını ifade etmişti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de, "Kesinlikte Filistin devletinden yanayım, ama devlet kurulmadan önce tanınmasından yana değilim" açıklamasını yapmıştı. "Filistin devletinin tanınmasını şu anda doğru bir adım olarak görmüyoruz" şeklinde konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise "Federal hükümet, kısa vadede Filistin'i bir devlet olarak tanımayı planlamamaktadır" demişti. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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