Portekiz'de saldırgan sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü

Portekiz'in Setubal kentinde bir saldırgan, pompalı tüfekle sokak ortasında çevresindekilere ateş açarak 3 kişi öldürdükten sonra intihar etti.

Portekiz'in Setubal kentinde bir saldırgan, pompalı tüfekle sokak ortasında çevresindekilere ateş açarak 3 kişi öldürdükten sonra intihar etti.

Portekiz'in Setubal kentinde bir kişi, pompalı tüfekle sokakta dehşet saçtı. Yerel saatle 08.00 sıralarında yaşanan olayda, silahlı saldırgan çevresindekilere ateş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın güvenlik güçlerinin olay yerine geldiğini fark etmesinin ardından 3 kişiyi vurarak intihar ettiği kaydedildi. Hayatını kaybeden 30-60 yaş aralığındaki 3 kurbanın kimlikleri açıklanmadı.

Portekiz basınında çıkan haberlerde, saldırının söz konusu kişiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yaşandığı belirtildi. - LİZBON