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Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı

Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan 75 yaşındaki kadın, ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası Fatma Nezihe Akkuş olduğu belirlendi. Alzheimer hastası olan Akkuş'un kaybolduğu bilgisi, ailesi tarafından polise bildirilmişti. Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin Akkuş'a ait olduğu ve Körler'in ablası olduğu netleşti.

Sabah saatlerinde, Adalar Bulvarı yakınlarında Porsuk Çayı'nda hareketsiz bir şekilde yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜNLÜ İSMİN ABLASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan kimlik tespitinde, cansız bedenin 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu ve ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu belirlendi. Ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen ve hastalığı nedeniyle zorlu bir dönem geçiren Fatma Nezihe Akkuş'un, kaybolduktan kısa bir süre sonra Porsuk Çayı'nda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akkuş'un vefat haberi, hem ailesi hem de sevenleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olan Fatma Nezihe Akkuş'un kaybı, Eskişehir'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Alzheimer hastalığının etkisiyle yaşadığı zorlu süreç ve kaybolduğu anın ardından gelen bu acı haber, yakınlarını ve sevenlerini derinden sarstı.

Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan kadın, ünlü sanatçının ablası çıktı

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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