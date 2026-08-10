Haberler

Porsuk Çayı'na İttiği Şüpheli Tutuklandı

Porsuk Çayı'na İttiği Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarında telefonla görüşen şahsı ‘Arkadaşlar sizlere gelsin’ diyerek suya ittiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında telefonla görüşen şahsı 'Arkadaşlar sizlere gelsin' diyerek suya ittiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, otopark görevlisi olduğu öğrenilen Murat K. (38), Porsuk Çayı kenarında telefonla görüşen Okan K.'yi (41) 'Arkadaşlar sizlere gelsin' diyerek suya itmişti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırılan Okan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Murat K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 468 'evet' oyuyla kabul edildi

"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün! Çerçeve yasa Meclis'ten geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı

7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkede can kaybı artıyor

'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Bu fotoğraf ilk kez paylaşıldı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Dünyada eşi benzeri yok! Bu projeyle ilçe nüfusu 2 katına çıkacak
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu