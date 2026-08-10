Porsuk Çayı'na İttiği Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de Porsuk Çayı kenarında telefonla görüşen şahsı 'Arkadaşlar sizlere gelsin' diyerek suya ittiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Kafadar Sokak'ta Porsuk Çayı kenarında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, otopark görevlisi olduğu öğrenilen Murat K. (38), Porsuk Çayı kenarında telefonla görüşen Okan K.'yi (41) 'Arkadaşlar sizlere gelsin' diyerek suya itmişti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırılan Okan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Murat K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı