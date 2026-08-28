Haberler

Eskişehir'de Pompalı Tüfekli Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Eskişehir'de Pompalı Tüfekli Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de üzerinde pompalı tüfek taşıyan şüpheli, ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yarım saatten kısa sürede yakalandı. Kaçarken tüfeği parkta bir ağacın altına atan şüpheli, emniyete götürüldü.

Eskişehir'de üzerinde pompalı tüfek taşıyan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yarım saatten az bir sürede yakalandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde siyah giyimli bir erkeğin kıyafetinin altında pompalı tüfek taşıdığı ve durumunun şüpheli olduğu yönünde polise ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede yürüttükleri araştırmalar sonucunda şüphelinin izini 30 dakikadan kısa sürede tespit etti.

Ekipleri görünce Yaşar Aydın Parkı'nın yürüyüş yolunda kaçmaya başlayan şahıs, üzerindeki pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren takibin ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, ekip otosuna bindirildi.

Şüphelinin kaçarken attığı silahı bulmak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki su kanalı da dahil olmak üzere çevreyi aradı. İçinde fişek olduğu iddia edilen pompalı tüfek, park içerisindeki bir ağacın altında bulundu.

Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek tüfek muhafaza altına alındı. Kendisini A.G. olarak tanıtan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştirdi

İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi

Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Bingöl'de hafif ticari araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı

600 metrelik uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve ağır yaralı var
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

4 takımla Avrupa'dayız! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti

Hollanda’da Türk çalışanın başına gelenler pes dedirtti