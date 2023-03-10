Polonyalı gelinin sır ölümü! 5 yıldır oturduğu adreste kanlar içinde bulundu

Antalya'da bir Türk vatandaşı ile evli olan Polonya uyruklu 32 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine ekipler, genç kadının tüfekle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiği belirledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi üzerinde bulunan evde kiracı olarak oturan ve Türk ile evli olan Polonya uyruklu 32 yaşındaki Dagmara Veronica Erol, ikamet ettiği evde ölü bulundu.

TÜFEKLE VURULMUŞ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken yapılan kontrolde Dagmara Veronica Erol'un tüfekle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

EV VE ÇEVRESİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ev ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Dagmara Veronica Erol'un cesedi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 YILDIR AYNI ADRESTE OTURUYOR

5 yıldır aynı adreste oturduğu bildirilen Dagmara Veronica Erol'un sakin, çevresi tarafından sevilen birisi olduğu belirtildi.