Polonyalı vekilden komisyon üyelerine: "Gerizekalılarla çalışılmak mümkün değil"

Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi milletvekili Marek Suski, komisyon toplantısını terk ederek komisyon üyelerine hakaret etti. Diğer partinin üyeleri, Suski'nin cezalandırılması için Parlamentoya başvurdu.

Polonya'daki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Marek Suski, Polonya Parlamentosu Kültür, Ulusal Miras ve İletişim Araçları Komisyonu üyelerine, "Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kalın gerizekalılar" şeklinde hakaret ederek komisyon toplantısını terk etti.

Polonya'daki parlamentoda hakaret gerginliği yaşandı. Ana muhalefet partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili Marek Suski, parlamentoda bugün düzenlenen Kültür, Ulusal Miras ve İletişim Araçları Komisyon Toplantısı'nda Komisyon Başkanı Piotr Adamowicz'in başkanlık görevinden alınmasının görüşüldüğü sırada sık sık söz almak istedi. Toplantıyı yöneten Komisyon Başkan Yardımcısı Urszula Augustyniak ise parlamento yönetmeliğinin gayet açık olduğunu, kişisel konularda tartışma yapmak zorunda olmadıklarını söyleyerek, Marek Suski'ye söz vermedi. Adamowicz'in başkanlık görevinden alınmasına ilişkin yapılan oylamanın sonuçsuz kalması üzerine Marek Suski, "Teşekkürler, bu Komisyon'u terk ediyorum. Gerizekalılarla çalışmak mümkün değil. Hoşça kalın baylar, bayanlar. Hoşça kalın gerizekalılar" diyerek toplantıyı terk etti.

Vatandaş Koalisyonu üyeleri Suski'nin cezalandırılması için başvuruda bulundu

Suski'nin sözlerinin ardından koalisyon hükümetinin ana bileşeni Vatandaş Koalisyonu üyeleri, PiS milletvekilinin cezalandırılması için Parlamento Etik Komisyonu'na başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde Marek Suski'nin daha önce de söz konusu Komisyon üyelerine hakaret ettiği, Komisyon çalışmalarına engel olduğu, aynı zamanda vatandaşların demokratik kurumlara olan güvenini zayıflattığı ifadelerine yer verildi. - VARŞOVA

