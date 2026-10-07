Polonya'nın Ostroleka kentinde okulda bıçaklı saldırıda 1'i öğretmen 7 kişi yaralandı

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Polonya'nın Ostroleka kentindeki bir okulda 19 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu 1'i öğretmen olmak üzere 7 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci yakalanarak gözaltına alındı.

Polonya'nın kuzeydoğusundaki Mazovya Voyvodalığı'nda yer alan Ostroleka şehrindeki bir okulda yerel saatle 11.00 civarında 19 yaşındaki öğrenci, diğer öğrencilere ve bir öğretmene bıçakla saldırdı. Polisten yapılan açıklamada, öğretmen ve 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Saldırının ardından kaçan 19 yaşındaki saldırgan öğrencinin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının nedeni bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı