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Polonya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Ölü, 15 Yaralı

Polonya'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Ölü, 15 Yaralı
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Polonya'nın Gdansk yakınlarında meydana gelen 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya karışan bazı araçlar alev aldı.

Polonya'nın Gdansk şehri yakınlarında 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, kazaya karışan bazı araçlar küle döndü.

Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdansk şehri yakınlarındaki S7 ekspres yolunda gece yarısı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle yolun daraltılmış kısmında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 21 aracın karıştığı kazada ekiplerin sıkışan kişileri kurtarma çalışmaları saatler sürerken, bazı araçlar ise tamamen yandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu yaralı 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis ilk belirlemelere göre kazaya yol açtığı belirtilen 37 yaşındaki bir kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Alkol ve uyuşturucu testi yapılan sürücünün bugün savcılığa çıkarılacağı belirtildi. Kaza nedeniyle S7 ekspres yolu Borkowo mevkii 10 saatten fazla süreyle trafiğe kapatıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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